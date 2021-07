WhatsApp, come liberare la memoria? i trucchi più affidabili per fare spazio

Il dispositivo rischia di non funzionare se la memoria è troppo piena: concentriamoci su WhatsApp che occupa tanto spazio a causa dei vari messaggi.

La nota piattaforma di messagistica è l’applicazione più usata dai nostri dispositivi, nel corso della giornata.

Non tutti sanno che WhatsApp riesce a salvare decine di chat, in cui sono presenti testi, ma soprattutto foto, video, vocali, documenti ed altri tipi di file che occupano costantemente spazio e rischiano di rallentare o danneggiare il dispositivo.

Scopriamo i trucchi più efficaci per liberare la memoria.

WhatsApp, memoria piena? ecco i rischi

Purtroppo la memoria del nostro cellulare non è infinita, lo sa bene chi ha soprattutto un Iphone che sono delimitati in fabbrica, non come Android che basta aggiungere una microSD esterna per ottenere maggior memoria.

Chi possiede pochissimo spazio è costretto ad eliminare file anche importanti sia a livello affettivo che lavorativo.

Un problema molto comune, che rallenta tutti i processi di apertura e funzionamento di qualsiasi applicazione e diminuisce le prestazioni degli smartphone.

WhatsApp, come liberare la memoria

Per risolvere il problema basta controllare il nostro spazio di archiviazione, toccare poi nella scheda CHAT, la voce altre opzioni ed a seguire la parola Impostazioni.

Successivamente premere su Spazio e dati e in seguito su Gestisci spazio.

In questo modo vedremo lo spazio utilizzato dai media di Whatsapp.

Si consiglia di eliminare i file più grandi oppure inoltrati più volte, come si fa?

Bisogna andare sulla scheda CHAT, poi toccare su Altre opzioni e nuovamente su Impostazioni.

Una volta che ci troviamo su Spazio e dati e Gestisci spazio possiamo optare per far cercare file inoltrati molte volte o che abbiano oltre 5 MB.

Il sistema ci consente anche di scegliere i file presenti sulle singole chat e ovviamente evitare l’eliminazione di quelli a cui è stata inserita la spunta Importante.

Vogliamo però precisare che ci potrebbe essere più copie di un elemento, quindi è necessario controllare sempre per avere un risultato più efficace.

