Le foto di Wayne Rooney sono state scattate a sua insaputa durante una serata in un locale. L’allenatore non è nuovo a situazioni complicate come queste.

Spesso è stato descritto come un donnaiolo.

Lo scandalo più grave è accaduto nel 2010, quando la escort Jennifer Thompson racconta ai tabloid di una serie di incontri a 1500 euro a notte con il calciatore.

A quei tempi sua moglie Coleen era incinta del primo figlio.

L’ennesimo scandalo Wayne Rooney

Come tutti sappiamo, l’ex allenatore è sposato con 4 figli, ma a quanto pare ha sempre tempo per divertirsi.

Infatti, ha fatto un festino nella notte tra sabato e domenica insieme a una “modella”, Tayler Ryan, e alle sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan, tutte di 21 anni.

Gli amici delle ragazze hanno raccontato al Daily Mail che l’ex calciatore le ha invitate al suo tavolo “vip” nell’esclusivo club Chinawhite per “la notte più selvaggia della loro vita” anche se “non c’è stato alcun contatto sessuale, è stato solo una fantastica serata”.

Taylor ha pubblicato su Snapchat le foto di lei seduta con Rooney su un divano.

In rete gira anche un’altra immagine dove l’allenatore indossa una felpa con cappuccio nera e jeans e agita il braccio in aria mentre tiene in mano un bicchiere di vino.

Ma non finisce qui, perché ci sono anche altri scatti fatti nella camera di un albergo di Manchester, dove Rooney schiaccia un bel pisolino e le ragazze ne hanno allora approfittato per qualche scherzo “osè”.

Wayne Rooney, la denuncia

Mentre l’attaccante inglese è addormentato su una sedia, le tre si spogliano fino a restare solo con le mutande.

Tutto ciò è stato immortalato con delle foto che ha pubblicato una delle ragazze che mostra il suo lato b accanto a lui, con la didascalia: “Mooney Rooney”.

In un’altra immagine una delle ragazze fa un segno di pace accanto a Rooney mentre l’altra è sdraiata sul letto in mutande e scrive “Sleepy Wayne”.

Quando Rooney si è ripreso ha subito chiamato la polizia e ha denunciato l’accaduto, rivelando di essere stato incastrato dalle giovani.

