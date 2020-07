Wanda Nara, i bottoncini si aprono tutti: lo zoom sui glutei è da infarto

Wanda Nara irresistibile in bikini su Instagram, il zoom sul lato B è inevitabile: l’ultimo scatto della showgirl argentina manda in tilt la rete

Non c’è niente da fare, Wanda Nara sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi follower.

La showgirl argentina sta trascorrendo le sue vacanza in estremo relax insieme alla sua famiglia e in uno degli ultimi scatti si mostra con indosso un bikini che mette ben in mostra il suo lato B.

Wanda Nara, zoom inevitabile

Uno dei profili più seguiti dagli italiani è, senza alcun dubbio, quello di Wanda Nara. La showgirl argentina ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana sui social. Difatti, non molti giorni fa, la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram una foto che la immortala mentre è impegnata con il suo allenamento quotidiano.

Ad ogni modo l’outfit ha immediatamente scaldato i cuori dei suoi follower: indossa un top aderente che evidenzia perfettamente il suo lato A. (continua dopo il post seguente).

Non molte ore fa invece, l’opinionista della scorsa edizione del Grande Fratello, ha stupito tutti con un nuovo scatto: è sensuale a bordo piscina.

La showgirl argentina a bordo piscina

Ormai l’estate è alle porte e Wanda Nara sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla sua bellissima famiglia nella villa di lusso a Parigi.

In queste ore, è diventata protagonista del web con uno scatto decisamente bollente. Di cosa stiamo parlando? La showgirl argentina ha condiviso un nuovo post che la ritrae a bordo piscina ma l’attenzione dei fan è caduta su un dettaglio. La moglie di Mauro Icardi indossa un bikini che, oltre a risaltare le sue curve sinuose, mette ben in mostra il suo Lato B da urlo. Ecco la foto che mandato in tilt la rete.

Ha immediatamente fatto il pieno di like e commenti.