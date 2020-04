Wanda Nara ha oltrepassato ogni confine scatenando una vera e propria bufera sui social.

La celebre Opinionista del Grande Fratello Vip, nonostante lo Stato di Emergenza dovuto alla Pandemia per la diffusione del Coronavirus, ha violato la quarantena.

Il gesto della moglie di Mauro Icardi ha fatto storcere il naso a parecchi, suscitando profondo sdegno da parte degli utenti, i quali l’hanno brutalmente insultata. Ma scopriamo maggiori dettagli.

La procuratrice sportiva ha indignato i social prendendo il primo aereo da Parigi per volare in Italia insieme ai suoi 4 figli, nonostante il Governo abbia imposto precise regole al fine di contenere il contagio da Covid-19, e che dunque sia severamente vietato effettuare spostamenti.

Wanda Nara, come si evince dalle ultime foto pubblicate sui social starebbe trascorrendo questa nuova fase della sua quarantena insieme ai suoi figli in una bellissima Villa con una suggestiva vista sul Lago di Como.

A far sentire la propria rabbia oltre che gli utenti, i quali le hanno dato della ‘basta*da incosciente’ e si son chiesti come abbia fatto a rientrare nel bel paese nonostante le rigide regole di contenimento, anche l’ex marito Maxy Lopez, il quale è tra l’altro il padre dei suoi figli:

‘Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro’