Wanda Nara, il video bollente sul divano fa il giro del web

Wanda Nara, il video su Instagram è bollente: la showgirl argentina riprende tutto il suo corpo e manda in tilt la rete

L’atmosfera sui social si surriscalda complice anche il video di Wanda Nara. La showgirl argentina riprende tutto il suo corpo: l’abito che indossa è davvero corto!

Wanda Nara, video bollente

C’è da ammetterlo: Wanda Nara è riuscita a conquistare il suo pubblico non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per il suo carattere. Una donna ironica e senza peli sulla lingua: i telespettatori l’hanno apprezzata molto nelle vesti di opinionista della passata edizione del Grande Fratello.

E’ molto seguita sui social e il suo account IG vanta oltre 6.8 milioni di follower. La moglie di Mauro Icardi sa perfettamente come incantare i suoi ammiratori e sembra esserci riuscita anche poche ore fa. Sulla sua bacheca social, è apparso un video davvero provocante mentre è distesa sul divano: un dettaglio non è passato inosservato ai suoi fan.

L’abito mette in mostra le sue forme

Su Instagram, Wanda Nara ama condividere con i suoi numerosi follower foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi in famiglia.

Di recente, è apparso un nuovo scatto che ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi ammiratori. Per quale motivo? Un video che la showgirl argentina ha girato col suo cellulare, mentre si trova sdraiata sul divano per godersi qualche ora di meritato relax. Tuttavia, lo sguardo dei fan cade sul tubino azzurro che lascia ben poco spazio all’immaginazione. L’abito è caratterizzato da una scollatura vertiginosa ed è davvero corto. La particolare inquadratura dall’alto manda in visibilio il popolo del web: