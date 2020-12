Wanda Nara ha pubblicato su Instagram una nuova foto col suo cavallo. Reggiseno trasparente, fan impazziti.

Wanda Nara ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram, in cui si mostra nuovamente in compagnia del suo adorato e amato cavallo.

Cappello, camicetta sbottonata e il reggiseno trasparente che ha fatto impazzire, sin da subito, i suoi fan.

La foto, infatti, ha ottenuto – in men che non si dica – una pioggia di cuoricini, come, del resto, avviene per ogni scatto pubblicato sul popolare social network dalla moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara, la foto in reggiseno trasparente su Instagram

Ha pubblicato una foto sui social, che è subito diventata virale e inondata di like.

Parliamo di Wanda Nara, che ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale di Instagram, un nuovo scatto che ha fatto impazzire i suoi seguaci.

Ecco la foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



Come potete vedere, la moglie di Mauro Icardi è seduta sul suo fedele cavallo.

Indossa un paio di jeans, una camicetta dalla quale si intravede il reggiseno trasparente che tanto è piaciuto ai suoi follower. Il capo di lingerie è color azzurro cielo.

Wanda nuda sul cavallo

Non è la prima foto che Wanda Nara pubblica in compagnia del suo fedele amico cavallo.

Negli ultimi giorni, la super modella, infatti, ha postato su Instagram uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire il suo pubblico.

La moglie di Mauro Icardi, infatti, si è mostrata totalmente nuda in groppa al suo amato cavallo, attirando, così, l’attenzione di fan e riviste patinate che non hanno potuto non riportare tale notizia.

Wanda Nara è ritornata nel suo paese natio, l’Argentina, dove si è dedicata alle sue passioni.

Oltre alla foto in reggiseno in pizzo trasparente celeste, Wanda ha ulteriormente deliziato i fan con il seguente scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



Come potete notare, la modella indossa una camicia bianca dalla quale emerge il suo abbondante seno, contenuto in un reggiseno rosa che fa immaginare tutto, essendo trasparente.