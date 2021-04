Wanda Nara, il seno sbrodola dal mini top: ‘Allattami’

Una bellezza esplosiva che non si riesce a contenere in nessun tipo di abbigliamento: Wanda Nara anche sportiva sbalordisce.

Difficile restare concentrati davanti ad una bellezza come lei. Wanda Nara è un concentrato di sensualità che non si contiene facilmente.

La moglie di Icardi continua a fare strage di followers con i suoi post: foto davvero molto sensuali che cumulano in poche ore migliaia si consensi, like e commenti che siano.

LEGGI ANCHE–> Wanda Nara, l’intimo striminzito è da impazzire: ‘Mica è normale sta cosa oh’ -VIDEO

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara stanca della Dad dei figli: ‘Non ho tempo per pettinarmi!’

Wanda Nara seduce in abbigliamento sportivo

Anche con un pezzo di stoffa Wanda Nara riesce a canalizzare l’attenzione. Lei, una mamma sprint molto sportiva, spesso e volentieri si mostrai ai fan in tenuta da palestra. I suoi allenamenti quotidiani non possono mai essere rimandati.

Il fisico è importante per il suo lavoro e, a parte la dieta, lo sport è l’unico modo perchè le curve restino sode e non compaiono inestetismi difficili da combattere.

Modella, influencer, showgirl, opinionista: Wanda è una donna dalle mille sfaccettature e piano, piano ai suoi fan le mostra tutte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda, il top strettissimo non trattiene le curve

L’attaccante del PSG è davvero fortunato ad avere accanto una donna come lei. Wanda non è solo bella e si evince dal modo in cui educa i suoi figli.

Proprio su 2 di loro, di recente, la signora Icardi ha rivelato un curioso particolare: Coki e Valentino (nati dalla relazione con Maxi Lopez) amano immensamente il Lecce. I due sono apparsi, in alcune stories della Nara, con indosso le maglie del club salentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



Wanda ha commentato così la loro scelta:

“La nonna è andata a Lecce, i miei bambini amano le maglie da calcio e quella del Lecce mancava nella loro collezione, così lei gliel’ha comprata. Piace a tutti e tre i bimbi. Coki ha ricevuto quella giallorossa e Valentino quella bianca. Coki mangia, dorme e ora fa tutto con quella maglia”.

A quanto pare si sono innamorati della squadra, simpatizzando per il noto club.