Troppe trasparenze nell’intimo, Wanda Nara da censura sui social: la foto sconvolge i fan

Wanda Nara esplosiva su Instagram: il top è davvero aderente e lascia ben poco spazio all’immaginazione, fan in visibilio

Sul web, così come sul piccolo schermo, è una vera star. Stiamo ovviamente parlando di Wanda Nara. Il suo account Instagram è seguitissimo e vanta oltre 6 milioni di follower che rimangono estasiati da ogni suoi singolo scatto. Sui social ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana e spesso delizia i suoi seguaci con scatti da capogiro. Sa come catturare la loro attenzione ma questa volta sembra aver proprio esagerato: il top aderente stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori.

Wanda Nara, sensuale su Instagram

La sua straordinaria bellezza ha conquistato milioni di fan nel nostro Paese. Wanda Nara è al centro di una bufera per alcune dichiarazioni da parte di Mariano de la Canal, a causa del suo rifiuto di partecipare a una diretta su Instagram. Il motivo? Pare, infatti, che la modella argentina avrebbe rifiutato di fare una diretta sul noto social network per una cifra corrispondete a 1.500 dollari (quasi 1.400 euro) perché considerata troppo bassa. Dopo le dichiarazioni da parte, non è ancora giunta alcuna risposta da parte della compagna di Mauro Icardi.

La showgirl argentina è solita condividere la sua quotidianità sui social e questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look da ginnastica.

Il top è davvero aderente

Non molte ore fa, Wanda Nara ha postato un nuovo scatto che la ritrae in una veste decisamente bollente. Come ogni giorno, la showgirl argentina si prepara per il suo work out ma il suo look da ginnastica non passa inosservato.

Nel dettaglio, indossa una tuta e un top rosa molto attillato che fa fatica a contenere le sue forme da capogiro.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Chiede troppi soldi per una diretta su Instagram; Wanda Nara nella bufera: le accuse degli argentini