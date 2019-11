Wanda Nara, spacco vertiginoso: ‘farfallina’ in mostra, sull’inguine il dettaglio bollente come Belen

Wanda Nara, spacco vertiginoso: ‘farfallina’ in mostra, sull’inguine il dettaglio bollente come...

Wanda Nara tatuaggio all’inguine come Belen Rodriguez, lo spacco vertiginoso della gonna ‘mostra troppo’. Lo scatto social fa impazzire i fan

Wanda Nara è una delle protagoniste indiscusse della domenica sera nel post-partite condotto da Pierluigi Pardo, ‘Tiki Taka’.

Durante l’ultima puntata andata in onda, la modella argentina che è anche agente e moglie di Mauro Icardi, ha dato spettacolo di se.

Se da un lato non è passata inosservata la ‘lite’ nei camerini con Giorgia Venturini, dall’altro lo spacco vertiginoso della sua gonna che scopre interamente l’inguine, mostrando un pò ‘troppo’, non ha lasciato indifferenti i suoi fan. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Wanda Nara il tatuaggio bollente sull’inguine come Belen Rodriguez

Qualche giorno fa, la procuratrice sportiva di Mauro Icardi ha postato come è noto alcuni scatti, in cui si mostra sul lettino del suo tatuatore di fiducia mentre si lascia tatuare l’inguine.

Le Stories sono divenute virali a causa dell’eccessivo tasso di ‘sensualità’ della modella argentina che ha messo in mostra il suo seno e il suo lato B da urlo.

In quel frangente non volle rivelare il soggetto del suo tatuaggio che come quello di Belen Rodriguez, la leggendaria ‘farfallina’, è posizionato proprio sull’Inguine della modella argentina. A distanza di giorni, lo ha mostrato sui social in uno scatto mozzafiato.

Wanda Nara ha infatti indossato un lungo abito verde con uno spacco ultra vertiginoso, con il quale ha mostrato il suo cuoricino tatuato. Ma quello stesso spacco mostra ‘un po troppo’ e l’opinionista di Tiki Taka manda i fan e in delirio.

Wanda Nara, lo scatto social infiamma il web

Poche ore fa la moglie di Mauro Icardi ha incendiato i social con i suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram.

Wanda Nara mostra per la prima volta ai suoi fan il suo tatuaggio all’inguine, messo in evidenza da un bellissimo abito lungo dallo spacco davvero profondo, indossato in occasione di Tiki Taka andato in onda in seconda serata il 24 Novembre.

Lo scatto sul suo profilo social che conta quasi 6 milioni di follower ha letteralmente fatto impazzire i fan, accendendo le loro fantasie più recondite: