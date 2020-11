Wanda Nara, il dettaglio intimo sbuca dalla biancheria: traffico in tilt sul web

La celebre procuratrice crea il caos con il suo ultimo post. Il ‘Buongiorno’ bollente di Wanda Nara manda in tilt i social.

Ritorna al centro dell’attenzione l’ex opinionista del Grande Fratello. Wanda Nara ha scatenato i fan su Instagram con il suo ultimo scatto bollente.

Come è noto, attualmente l’intera famiglia sta vivendo nella loro dimora parigina, che più che una normale abitazione è da considerarsi un vero centro benessere considerando l’enorme palestra e la piscina interna che dominano la casa.

Mamma a tempo pieno, Wanda Nara non smette però di sorprendere i suoi follower, condividendo con loro i suoi Buongiorno mucho caliente. L’ultimo post ha risvegliato i bollenti spiriti degli utenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Dopo il suo allenamento giornaliero, si presume, la procuratrice sportiva argentina avrà pensato bene di darsi una rinfrescata in bagno.

Ancora con il completino da work out super attillato, si siede sul lavandino di casa e con l’autoscatto immortala se stessa, prorompente e sensuale come sempre.

I fan, stuzzicati dalla foto, non hanno potuto fare a meno di notare la scollatura del suo micro top, che cede all’abbondanza del suo ‘balconcino’.

Lo scatto sensuale manda i fan in delirio

La posa assunta nella foto che in pochissime ore ha sfiorato la soglia dei 125mila like, mette inoltre in evidenza le sue curve morbide e armoniose che fanno da cornice al suo corpo sempre in forma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Non sono mancati i commenti da parte dei follower i quali oltre ad esserne ammaliati, hanno tenuto a sottolineare il suo essere così procace e perfetta.

Desiderio proibito di molti, ancora una volta Wanda Nara è riuscita ancora una volta a stupire il suo pubblico.