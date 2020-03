‘Non sembra lei’ Wanda Nara completamente senza trucco. Pizzicata da Nuovo: il commento di Pupo sull’Opinionista del GF

Di recente Wanda Nara è stata pizzicata dal settimanale Nuovo senza trucco. L’opinionista del Gf irriconoscibile. Il commento di Pupo su Novella 2000

Wanda Nara è uno dei personaggi più controversi della Televisione Italiana.

Sposata con l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi di cui è anche procuratrice sportiva, il pubblico ha avuto modo di conoscerla nella sua essenza durante la sua recente esperienza nelle vesti di Opinionista alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini.

Recentemente l’opinionista di Tiki Taka è stata pizzicata dal settimanale Nuovo senza trucco. Poi il commento di Pupo su Novella 2000. Scopriamo di più.

Wanda Nara senza trucco

Recentemente il settimanale Nuovo, ha pizzicato la sedicente procuratrice sportiva senza trucco all’Aereoporto di Fiumicino.

Agli obiettivi dei paparazzi si è mostrata irriconoscibile e molto diversa da come siamo abituati a vederla in Tv. Senza Trucco, capelli raccolti, abiti over size e un lungo cappottino a quadretti.

Dopo lo scatto, il commento del collega Pupo riportato da Novella 2000:

Pupo commenta Wanda Nara: ‘Mi ha sorpreso’

Di recente Pupo si è concesso ad una lunga intervista per il settimanale Nuovella 2000, dove ha raccontato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e dove si è lasciato andare ad un commento relativo a Wanda Nara sua compagna di Viaggio.

Pupo rivela di essersi ricreduto sul suo conto:

‘Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto […] Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale’

poi ha aggiunto:

‘Invece non è affatto così. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale’

ha concluso Enzo Ghinazzi.