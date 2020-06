Il davanzale sballonzola fuori dalla giacca, Wanda Nara infiamma la rete con un look trasgressivo

Wanda Nara provocante su Instagram, si toglie la giacca e si vede tutto: lo scatto della showgirl argentina infiamma i social

Una delle showgirl più amate del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Wanda Nara. La compagna di Mauro Icardi sa perfettamente come mandare in tilt i social e sembra esserci riuscita anche con i suoi ultimi scatti. Per quale motivo? La foto ritrae l’ex opinionista del Grande Fratello mentre è intenta a togliersi la giacca ma sotto indossa solo il reggiseno, fan in delirio.

Wanda Nara provocante su IG

La sua chioma bionda e il suo sguardo profondo sono solo alcune delle caratteristiche che hanno conquistato il cuore di milioni di fan nel nostro Paese. Nonostante sia madre di cinque splendidi bambini, Wanda Nara vanta di una forma fisica più che perfetta frutto di tanto allenamento, un’alimentazione sana e corretta e continua cura del suo corpo. Spesso, infatti, la showgirl argentina condivide su Instagram le sedute presso un centro estetico per un per un massaggio super rilassante per il suo corpo.

Sul web è una vera star e il suo profilo ufficiale vanta oltre 6.5 milioni di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo post. In uno degli ultimi, la immortala in una veste decisamente bollente.

La showgirl argentina indossa solo il reggiseno

Non c’è nulla da fare, Wanda Nara sa come attirare l’attenzione dei suoi ammiratori e ci è riuscita anche con uno dei suoi ultimi post.

Nel dettaglio, la showgirl argentina ha condiviso una foto che la ritrae nel momento in cui si abbassa la giacca ma sotto indossa solo un reggiseno di pizzo nero che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco il post che ha infiammato il web:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Il tanga striminzito si perde tra i glutei burrosi, Wanda Nara tutta trasparente manda in tilt i social