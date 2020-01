Mostra il seno e lo morde, Wanda Nara da censura in rete con una foto ad alto tasso erotico

Wanda Nara, la profonda scollatura mostra il suo seno prosperoso: lo scatto provocante incanta i suoi ammiratori

Un momento davvero positivo per Wanda Nara. Dopo il trasferimento nella capitale francese, è ora protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, nelle vesti di opinionista. Questo nuovo impegno la ‘costringe‘ a tornare nuovamente in Italia per due volte a settimana. Nonostante questo, lady Icardi è molto attiva sui social dove condivide i momenti più importanti della sua vita privata. Il nuovo post ha davvero sorpreso tutti: indossa un top aderente che mostra il suo seno in primo piano.

Wanda Nara sensuale sui social

I numerosi impegni di Wanda Nara non le impediscono di condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. La moglie di Mauro Icardi, non molte ore fa, ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha letteralmente ipnotizzato il web. D’altronde, pochi giorni fa, ha condiviso una serie di stories che la ritraggono durante un massaggio rilassante. Tuttavia, l’attenzione è stata catturata dal suo lato B in primo piano, scatenando la fantasia dei suoi ammiratori.

Nel nuovo post, la showgirl argentina indossa un maglia molto aderente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Il seno della showgirl argentina in primo piano

La sua bellezza, unita al suo talento, sono un mix perfetto tanto da essere considerata una delle donne più desiderate del Bel Paese. Wanda Nara sa come stuzzicare i suoi seguaci proprio come è successo poche ore fa.

Lady Icardi ha condiviso una nuova foto decisamente bollente. Di cosa si tratta? Indossa un top nero molto aderente caratterizzato da una profonda scollatura che mostra il suo seno prosperoso. Ecco lo scatto che ha mandata in delirio il popolo del web: