La scollatura non regge, Wanda Nara mostra troppo: il video bollente diventa...

Wanda Nara incanta su Instagram: la scollatura profonda mette in evidenza il suo seno esplosivo, fan in delirio

Lei è un mix di sensualità e fascino. Stiamo parlando ovviamente di Wanda Nara. La showgirl argentina, oltre a conquistare i telespettatori per la sua estrema bellezza, si è fatta conoscere anche per la sua simpatia ed ironia. Sui social è seguitissima e i suoi ammiratori non si perdono mai un suo scatto.

Poche ore fa, infatti, la moglie di Mauro Icardi ha condiviso una foto in cui probabilmente è in tenuta da ginnastica ma un dettaglio infiamma i social: la scollatura è davvero profonda e lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Wanda Nara, quarantena in Italia

La famiglia Nara-Icardi ha deciso di lasciare la capitale francese per trascorrere la quarantena in Italia, nella villa di lusso che si affaccia sul Lago di Como. La residenza italiana è un regalo che l’ex calciatore interista aveva fatto alla moglie qualche tempo fa.

In questo periodo, Wanda Nara condivide su Instagram momenti della sua vita quotidiana: mentre prepara il pane in casa per i suoi bambini, i cannelloni. Oltre a deliziare i follower con le sue ricette, la showgirl argentina ha postato anche una stories decisamente bollente. Di cosa si tratta?

La profonda scollatura

Come già accennato, non molte ore fa Wanda Nara ha condiviso una nuova foto decisamente bollente. Nel dettaglio, il video ritrae la showgirl argentina probabilmente con un completo per allenarsi che sponsorizza il rossetto della sua linea di make-up. Ma quel che cattura lo sguardo è il top che, oltre ad essere super aderente, è caratterizzato da una scollatura profonda che mette in evidenza il suo seno esplosivo.

Ecco lo scatto che ha infiammato i social:

Insomma, anche questa volta ha lasciato tutti senza parole.