Si sdrai e la scollatura cede, Wanda Nara mostra le curve burrose ai fan: pioggia di like

Wanda Nara, seno prosperoso in bella vista: l’ultimo scatto della showgirl argentina stuzzica la fantasia dei fan

Protagonista assoluta della passata edizione del Grande Fratello Vip è, senza alcun dubbio, Wanda Nara. Al suo fianco, il noto direttore del settimanale Chi Alfonso signorini, ha voluto la showgirl argentina che è stata molto apprezzata nelle vesti di opinionista. Sui social spopolano i meme che riprendono le miglior frasi ed espressioni esilaranti della moglie di Icardi. Non molte ore fa, ha condiviso un nuovo scatto da capogiro su Instagram: il seno prosperoso in primo piano infiamma il web.

Wanda Nara: il nuovo scatto è sensuale

Tra le showgirl straniere più amate nel nostro Paese vi è Wanda Nara. La giovane argentina è amatissima sul web e il suo account Instagram vanta oltre 6,4 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. La moglie di Mauro Icardi è solita condividere sui social scatti da far perdere la testa, proprio come è successo poche ore fa.

La showgirl argentina sta trascorrendo la quarantena nella sua villa di Como insieme alla sua splendida famiglia e, per ingannare il tempo, ha pensato bene di prendere un po’ di sole. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei follower, è il top indossato che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Il top mostra il suo seno

In queste bellissime giornate, Wanda Nara ha pensato bene di sdraiarsi e godersi i primi raggi di sole. La showgirl argentina ama condividere momenti della sua vita quotidiana e anche questa volta ha deciso di stupire tutti con uno scatto decisamente bollente.

Nel dettaglio, la moglie di Icardi indossa un top che, oltre ad essere molto aderente, è caratterizzato da una profonda scollatura che mostra il suo seno prosperoso. Ecco il post che ha mandato in tilt il popolo del web:

