Wanda Nara, la tutina leopardata si slaccia e viene tutto fuori – FOTO

Sensualissima come sempre: Wanda Nara indossa capi di moda anche in Africa, dove sta passando delle belle vacanze con il suo Mauro Icardi.

Una storia d’amore, quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che continua nonostante le critiche a far sognare tantissimi fan. Un amore da favola celebrato con un bellissimo viaggio in uno dei posti più magici del mondo, l’Africa.

Tra leoni, zebre e elefanti Wanda non poteva non camuffarsi indossando una tutina tutta maculata. L’ultimo selfie è decisamente provocante.

Wanda Nara, la tutina maculata si slaccia tutta

Una come lei non poteva rinunciare ad outfit esclusivi nemmeno in vacanza: Wanda Nara, infatti, ha fatto sognare tutti con la sua ultima foto che fa venire una gran voglia di Africa. E’ proprio qui che i due coniugi stanno passando dei bellissimi giorni di totale relax e di avventure nella natura più pura.

Questa volta, Wanda ha provato a camuffarsi con il contesto indossando una tutina aderente maculata. Così scongiura l’attacco dei leoni e dei leopardi?

La scollatura si apre troppo

E’ evidente che la Nara non si è accorta che la sua scollatura nel selfie si è aperta troppo (è forse è il suo solito modo di rendere uno scatto ancora più bollente?) tant’è che le sue curve abbondanti fuoriescono quasi del tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



Wanda non smette mai di sedurre con il suo corpo burroso e le sue curve incandescenti. Nemmeno avere accanto Mauro limita la sua voglia di complimenti, d’altronde con foto così è difficile evitare di farglieli!