‘Dopo un po’ viene voglia di farlo’: Wanda Nara svela il piccante motivo per cui dice di No ai reality

Wanda Nara è ormai un personaggio affermato nel mondo della televisione. Scoperta come moglie e manager di Icardi, oggi la bella Wanda è un volto molto noto della televisione italiana.

La bella Wanda Nara, moglie di Icardi, oggi infatti è l’opinionista del programma più spiato d’Italia, ovvero il Grande Fratello Vip. Oggi il programma infatti è condotto da Alfonso Signorini dove Wanda è l’opinionista insieme al simpaticissimo cantante Pupo.

La giovane Wanda però negli ultimi giorni ha rilasciato una bellissima intervista al settimanale Chi. Una rivelazione piccante sul Grande Fratello e perché non parteciperebbe mai al programma.

Wanda Nara infatti sul settimanale Chi, ha finalmente parlato del motivo per cui non parteciperebbe mai al Grande Fratello. La giovane infatti ha parlato di un segreto al quanto piccante:

“Dopo un po’ viene voglia di fare l’amore. All’isola dei Famosi non succede perché hai fame, me l’ha detto un’ex concorrente. Ma nella casa sì, e io non potrei farlo. O dovrei scappare”.