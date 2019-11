Wanda Nara, il seno tondo e burroso fuoriesce dalla giacca: il body di pelle scatena la fantasia dei fan

La bellissima moglie di Mauro Icardi torna a far incantare i fan. Questa volta con una foto ad alto tasso erotico. Una giacca aperta che mostra un po’ troppo.

Inizia una nuova avventura televisiva per Wanda Nara. La compagna di Icardi mostrerà il suo lato più frizzante accanto ad Alfonso Signorini a Mediaset. Sicuramente non mancheranno look audaci in prima serata che lasceranno ben poco all’immaginazione, come la foto in questione che in pochi minuti ha ricevuto decine di like, commenti e condivisioni.

Wanda Nara provocante: apre la giacca e mostra tutto

Un fisico esplosivo e altamente eccitante quello della biondissima Wanda Nara. Sempre al centro del gossip e della cronaca sportiva. Le sue scelte, in quanto manager del noto calciatore, sono spesso fonte di forti scontri televisivi. Una vita come quella di Wanda la sognano tante donne: mamma, moglie e manager.

Ma non solo! Nara non si accontenta e lavora anche in altri settori: moda, Tv. In effetti i suoi scatti, soprattutto quelli più piccanti, riscuotano sempre un enorme successo. L’attenzione dal calcio alle sue forme tutte da ammirare.

Wanda seducente con il reggiseno trasparente

In uno dei suoi ultimi scatti, la bellissima Wanda ha deciso di puntare sul suo décolleté. Il seno troppo grosso però fuoriesce prepotente dalla giacca, da taglio maschile, lasciando le curve esplodere in sensuali movenze. Non si sa precisamente dove abbia posato per quegli scatti sublimi, ormai la Nara è sempre in viaggio tra Milano e Parigi o chissà anche dove. La sua bellezza però affascina ovunque. Un ottimo miscuglio di malizia e dolcezza.

Poche ora fa ha deciso di sbaragliare la concorrenza con uno scatto che ha lasciato di stucco. Con un look da rockstar sulle tonalità del bianco e nero, Wanda si munisce di giacca di pelle rigorosamente aperta e di un paio di jeans che rendono il suo look ancora più aggressivo. Ma sicuramente è il reggiseno totalmente trasparente a catturare l’intera attenzione. I seni sono stati coperti solo grazia a due toppe a forma di linguaccia cucite sul reggiseno.

Una foto così, si fa prima a vederla che a descriverla.