Riprende il seno nudo durante il massaggio, Wanda Nara le stories sui social finisce per infiammare il web

Wanda Nara, si riprende durante un massaggio: il lato B in primo piano manda in visibilio il web

Un momento d’oro per Wanda Nara. Dopo il trasferimento nella capitale francese, la showgirl argentina è ora protagonista del Grande Fratello nella veste di opinionista che la ‘costringe‘ a tornare nuovamente in Italia per due volte a settimana. Nonostante i numerosi impegni, la moglie di Icardi non perde mai l’occasione di condividere la sua quotidianità con il web: si riprende durante il massaggio ma l’attenzione è catturata dai suo sedere marmoreo in evidenza, fan in delirio.

Wanda Nara, il massaggio bollente

Una delle showgirl straniere più amate e seguite del nostro Paese è, senza alcun dubbio, Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi ammiratori. Nonostante, i numerosi impegni la modella argentina si è concessa un trattamento davvero rilassante per il suo corpo.

Durante il massaggio, non è di certo sfuggito un dettaglio decisamente bollente. Di cosa si tratta? L’opinionista del Grande Fratello Vip indossa un perizoma che mette in mostra il suo lato B.

Il lato B in primo piano incanta i fan

Durante il massaggio rilassante a cui si è sottoposta, Wanda Nara ha pensato bene di riprendere questo particolare momento e condividerlo su Instagram scatenando la fantasia dei suoi ammiratori.

Nel dettaglio, la stories immortala la showgirl argentina completamente distesa sul lettino a pancia in giù. Ma quel che cattura l’attenzione è l’inquadratura della sua fotocamera. Per quale motivo? Riprende il suo lato B diviso da un perizoma color giallo senape. Ecco lo scatto che ha mandato in tilt il popolo del web: