Wanda Nara pubblica uno scatto davvero piccante nella sua lussuosissima cabina armadio: la moglie di Mauro Icardi in mini pantaloncini super stretti.

La bellissima argentina sorprende sempre i suoi follower che la seguono ogni giorno. I suoi scatti molto provocanti, fanno il giro del web!

Impossibile resistere a Wanda Nara!

La bellissima moglie di Mauro Icardi stupisce sempre i suoi follower con degli scatti super sexy, che non passano di certo inosservato.

La foto scatta in casa sua, sul pavimento ha fatto il giro del web.

Nell’ultima foto pubblicata da lei, Wanda ha scritto:

“Ogni sogno a cui rinunci è un pezzo del tuo futuro che smette di esistere“.

Una citazione davvero poetica, non tanto adatta ad una foto super provocante.

Nell’immagine c’è lei che si scatta un selfie riflessa nello specchio con una maglietta total black, degli shorts che sono davvero troppo stretti e corti e delle scarpe da ginnastica super alla moda.

Wanda Nara è davvero bellissima, con delle forme perfette, infatti non sono passate inosservate.

Il post ha raggiunto più di 200 mila mi piace e più di mille commenti che apprezzano la bellezza della procuratrice sportiva.

Wanda Nara in leggins

La stupenda ex opinionista del Grande Fratello Vip è sempre più in forma ed è davvero pronta per l’estate.

Wanda due giorni fa ha postato una foto scattata in giro per Milano, mandando in tilt tutti i suoi 7,6 milioni di followers.

Un outfit che non lascia spazio all’immaginazione, dato che si è mostrata di spalle con dei leggins neri super attillati che hanno messo in risalto il lato b.

Inoltre ha indossato un giacchetto di jeans super trendy, delle scarpe da ginnastica comode, una borsa gialla di lusso e degli occhiali da sole.

Il post ha raggiunto più di 200.000 like e circa 1.000 commenti, dei risultati davvero grandiosi!