Wanda Nara manda in Tilt i social con un video da censura...

Wanda Nara pubblica un video dove compare come mamma l’ha fatta, in atteggiamenti intimi! Le immagini bollenti fanno il giro del mondo.

La bellezza, ma soprattutto la sensualità di Wanda Nara è indiscussa. Lei prima di tutti sa bene quanto piaccia ai suoi fan e le piace “giocare” su questo, ma questa volta ha esagerato!

Il suo profilo Instagram è praticamente “scoppiato” con la pubblicazione di un video che ha lasciato tutti senza parole. Già le immagini pubblicate la ritraggono in tutta la sua bellezza e sensualità, lasciano poco all’immaginazione dei suoi ammiratori, ma con questo video si è spinta davvero oltre!

In particolare in una foto si mostra con indosso soltanto un body sgambatissimo che lascia vedere parti molto “interessanti” del suo bellissimo corpo. Ma poi si spinge oltre.

Chi la segue sa bene che a Wanda piace pubblicare frequentemente immagini che la ritraggono belle e non troppo coperta. Anche nel corso delle apparizioni nel suo ruolo di presentatrice sportive – il programma calcistico Tiki Taka – Wanda Nara si presenta sempre con abiti scollati e corti che incontrano il piacere dei suoi numerosissimi ammiratori, ma questa volta ha spiazzato tutti.

Nel video, Wanda Nara appare completamente nuda, sdraiata su di un letto, in movenze che hanno mandato in delirio il web per la sensualità delle immagini.

In molti si chiedono come l’abbia presa il marito Icardi considerando che ha più volte dichiarato di essere geloso della moglie.

Una moglie che dedica molta cura al suo bellissimo corpo, con sedute dall’estetista, maschere e massaggi. Il tutto in previsione della prossima stagione estiva, come lei stessa ha dichiarato. Inoltre, svolge tanta attività sportiva, spesso ripresa con fotografie e video dove mostra le sue splendide forme, poi pubblicati per la felicità dei sui ammiratori.

Per chi ancora non lo avesse visto, ecco il video: