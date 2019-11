Wanda Nara gelosa afferra per i capelli l’amica: la ‘rissa’ finisce sui social

Wanda Nara pericoloso ‘litigio’ con la sua collega Giorgia Venturini nei camerini di Tiki Taka, ecco cosa è successo tra le due

Wanda Nara è tornata ad essere di nuovo la protagonista del gossip, questa volta per un furioso litigio con la sua collega Giorgia Venturini.

Wanda Nara gelosa di Icardi

La bella Wanda pare infatti che abbia avuto un forte litigio con la sua collega Giorgia. La giovane Wanda sposata ormai da anni con Mauro Icardi vivono insieme ai loro bambini in Francia. La bella showgirl però ogni fine settimana ritorna in Italia per partecipare al programma Tiki Taka. La bella argentina infatti anche quest’anno è stata confermata ancora una volta come spalla di Pierluigi Pardo.

La differenza però quest’anno è che a farle compagnia c’è la bella Giorgia Venturini, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La giovane infatti pare sia una presenza fissa nel programma di Tika Taka.

La Nara e il finto litigio con Giorgia Venturini

Le due colleghe però sembrano che non vadano molto d’accordo. Le due showgirl infatti in diverse occasioni, hanno dato prova del loro astio. Il tutto è stato scatenato proprio prima di entrare in studio, dove le due ragazze nei camerini, stavano ripassando il copione della nuova puntata. A quanto pare però a scatenare la rabbia di Wanda è stata proprio Giorgia che avrebbe fatto apprezzamenti sul bravissimo giocatore.

Nara però non è riuscita a trattenere la gelosia tanto da avere una reazione violenta su Giorgia:

“Tranquilla con mio marito”

avrebbe risposto Wanda, tirando i capelli alla Venturini.

Da qui le due avrebbero improvvisato un litigio nel camerino del programma, il tutto ovviamente era stato fatto apposta, le due showgirl stavano palesemente scherzando, infatti le due dopo il piccolo sketch sono scoppiate subito a ridere.