Wanda Nara torna col botto su Instagram con una foto che sta facendo girare la testa soprattutto i maschietti tra i suoi followers.

L’influencer e showgirl argentina, moglie di Mauro Icardi, ha pubblicato uno scatto che la vede di fronte allo specchio mentre si scatta un selfie assieme alla sorella.

Wanda Nara sconvolge tutti

Wanda Nara in pochissime è riuscita a fare il pieno di likes e ha attirato l’attenzione di curiosi, soprattutto uomini italiani che la desiderano da quando era ancora sposata con Maxi Lopez .

Ha pubblicato una foto mentre è assieme alla sorella e le due mostrano i loro straordinari lati B.

La foto è stata visualizzata da milioni di persone che non hanno potuto fare a meno di notare la mise seducente indossata dall’influenza argentina e della sorella.

La foto sta facendo il giro del web

Nello scatto, la donna indossa dei jeans super attillati che le lasciano interamente visibile il lato B. La reazione dei fan di Wanda Nara è da Oscar!

C’e chi sottolinea come il figlio abbia avuto un buon motivo per smettere di seguire la madre sui social e chi invece ribadisce come una foto del genere non sia affatto normale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Come didascalia dello scatto incredibile, compare una frase:

Il riferimento è al fatto che i jeans in questione siano sotto la promozione 2×1 o riguarda il fatto che sia con sua sorella? Ai fan è rimasto il dubbio.

C’è anche chi commenta ironico:

“Se robaron los pantalones? No le quitaron el dispositivo de seguridad JAJA”

Cosa ne pensate dello scatto in questione di Wanda Nara assieme alla sorella? Noi la troviamo davvero irresistibile!