Wanda Nara litiga con Icardi e si vendica: foto da bollino rosso

L’amore non è bello se non è litigarello. Icardi sa che accanto ha una donna dal carattere peperino: Wanda Nara sa come provocarlo.

Una donna come Wanda Nara sa sempre come far valere il suo punto di vista. In disaccordo con il marito Icardi a proposito delle vacanze, provoca il marito con una foto da bollino rosso.

Wanda a quanto pare già sognava un’estate sdraiata al sole su qualche lido tropicale. Mauro Icardi però non la pensa esattamente come lei. Per lui “vacanza” è sinonimo di relax casalingo, tra l’altro tutti vorrebbero rilassarsi in una casa come la sua.

Wanda Nara litiga con Icardi e mostra il suo lato B

Uno scatto con cui Wanda Nara ‘si è vendicata’ del marito, Wanda Nara sa sempre quali ‘argomenti’ usare per farsi ascoltare.

I fan hanno comunque apprezzato moltissimo la foto in deshabillé. Le sue curve fanno girare la testa a tutti. Lo sguardo malizioso sembra proprio essere una provocazione al merito poco incline alla classica vacanza al mare:

“Mio marito mi ha appena comunicato che vuole passare le vacanze a casa. Che faccio con i miei bikini e i miei progetti? A- Vai sola; B- Lascialo con i bambini; C- Ucciditi”

Davanti allo specchio Wanda fa risaltare il voluminoso lato B con un perizoma che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Wanda in quarantena a Milano

I risultati dell’allenamento si vedono e come: altro che prova costume, lei ha superato alla grande qualsiasi tipo di prov. Formosa e tonica, i followers non possono che farle tantissimi complimenti e pendere dalle sue labbra carnose.

Dopo un anno di pandemia tutti abbiamo voglia della ‘classica’ vacanza al mare e il corpo seminudo al sole di Wanda merita decisamente un po’ di attenzione. Icardi forse cambierà idea e si lascerà convincere dagli argomenti della moglie piuttosto sostanziosi.