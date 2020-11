Wanda Nara, il grosso lato B: foto da censura, social in tilt

Wanda Nara ha stuzzicato ancora una volta le fantasie dei suoi follower con il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Lockdown esplosivo a casa Icardi.

Non smette di stupire i suoi followers la sensualissima procuratrice sportiva di origine argentina, che proprio poche ore fa ha mandato in visibilio i social con il suo ultimo scatto.

Da quando è diventato un volto pubblico, Wanda Nara rappresenta uno dei personaggi più controversi della Tv italiana e dei social per il suo essere prorompente ed estremamente sensuale.

Molto attiva su Instagram, soprattutto in questi giorni di lockdown, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha deliziato il suo fedele pubblico con alcuni scatti molto osè.

Ma quello pubblicato poche ore fa, ha innalzato letteralmente la temperatura sulla piattaforma social più cliccata del momento, Insgram.

Il lockdown esplosivo di Wanda Nara

Come è noto la bella argentina insieme alla sua famiglia sta trascorrendo questi giorni di lockdown nel suo sontuoso appartamento a Parigi. Un’isola felice con tanto di palestra personale e di piscina interna.



Difficile dunque annoiarsi per Wanda Nara, che oltre ad essere mamma a tempo pieno, può dire di rilassarsi tra gli innumerevoli confort della sua casa, offrendo altresì, al suo pubblico momenti bollenti tratti dalla sua quotidianità, attraverso scatti unici e provocanti.

Lo slip non trattiene, il Lato B esplode

Wanda Nara si è mostrata così al popolo social in un audace selfie di schiena.

Visualizza questo post su Instagram Uff 😖 weekend in lockdown Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Nov 2020 alle ore 10:08 PST



Lo scatto mette in evidenza non solo le sue forme morbide, ma anche e soprattutto il suo lato B molto generoso, il quale esplode letteralmente nel suo micro slip color carne, che a tratti sembra essere quasi inesistente per coloro che hanno fervida immaginazione.

La foto bollente oltre a stuzzicare le fantasie dei followers, in particolare il pubblico maschile, ha ottenuto oltre 200 mila like e numerosi commenti di apprezzamento, diventando virale in pochissime ore.