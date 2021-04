Wanda Nara, l’intimo striminzito è da impazzire: “Mica è normale ‘sta cosa oh” – VIDEO

Wanda Nara torna col botto su Instagram con una foto che sta facendo girare la testa soprattutto i maschietti tra i suoi followers.

L’influencer e showgirl argentina, moglie di Mauro Icardi, ha pubblicato uno scatto che la vede di fronte allo specchio mentre si scatta un selfie.

Wanda Nara sconvolge tutti

Wanda Nara in pochissime è riuscita a fare il pieno di likes e ha attirato l’attenzione di curiosi, soprattutto uomini italiani che la desiderano da quando era ancora sposata con Maxi Lopez .

Ha pubblicato una foto mentre è seduta sul marmo di fronte allo specchio del bagno.

Accanto a lei si vede un beauty di Louis Vuitton, ma lo scatto non attirato soltanto l’attenzione degli appassionati di moda.

La foto è stata visualizzata da milioni di persone che non hanno potuto fare a meno di notare la mise seducente indossata dall’influenza argentina.

La foto sta facendo il giro del web

Nello scatto, la donna indossa uno slippino super sottile che le lascia interamente scoperto il lato B. La reazione dei fan di Wanda Nara è da Oscar!

C’e chi sottolinea come il figlio abbia avuto un buon motivo per smettere di seguire la madre sui social e chi invece ribadisce come una foto del genere non sia affatto normale:

“Ma mica è normale sta cosa oh” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Come didascalia dello scatto incredibile, compare una frase in spagnolo scritta dalla stessa modella che cita:

“Quella nella foto sono io, anche quella con la maglietta e quella nel video sono io che cerco il mio selfie 🤳 .. Buon fine settimana”

Eh sì, perché oltre che una foto, Wanda Nara ha anche pubblicato un filmato che la mostra proprio nei momenti in cui si è scattata la foto di fronte allo specchio del bagno.

Cosa ne pensate? Noi la troviamo davvero irresistibile!