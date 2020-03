Si toglie la maglietta ma non riesce a coprirsi: Wanda Nara non...

Wanda Nara irresistibile su Instagram senza intimo: la moglie di Icardi in topless stuzzica la fantasia dei fan

Grande novità per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, il noto direttore del settimanale Chi ha voluto Wanda Nara che sembra essere molto apprezzata nelle vesti di opinionista del reality show di Canale 5. Sui social spopolano i meme che riprendono le miglior frasi ed espressioni esilaranti della moglie di Icardi. Sabato, la showgirl argentina ha condiviso una nuova foto da capogiro: è senza reggiseno, lo scatto ha mandato in visibilio i fan.

Wanda Nara senza intimo

In queste ultime settimane il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscere Wanda Nara in un’altra veste, quella di opinionista del Grande Fratello Vip, dove il pubblico ha potuto conoscere la sua vera personalità: una donna che oltre ad essere estremamente bella, è dolce, simpatica e sincera. La showgirl argentina è seguitissima sui social dove non perde mai l’occasione di condividere momenti della sua vita quotidiana e scatti che lasciano tutti senza parole.

Sabato, la moglie di Icardi ha deciso di stupire i seguaci con una foto decisamente bollente. Di cosa si tratta? La bionda opinionista è senza reggiseno e mette ben in mostra le sue forme da capogiro.

La showgirl argentina incanta i fan

La moglie dell’ex difensore dell’Inter sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci. Questa volta però sembra aver proprio esagerato. Per quale motivo? Wanda Nara ha pubblicato sul suo account Instagram un nuovo scatto che la ritrae quasi di spalle intenta a coprirsi il seno e il lato B è fasciato da jeans neri e molto aderenti.