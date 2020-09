Wanda Nara i glutei risucchiano il costume: dettaglio imbarazzante in primo piano

Wanda Nara baciata dal sole immortala il momento con uno scatto. Questa volta si è spinta davvero oltre, l’immagine infiamma la rete.

Nonostante sia mamma di cinque splendidi bambini, Wanda Nara vanta di una forma fisica più che perfetta. Di recente, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza: il costume che indossa risalta perfettamente il suo lato B.

Wanda Nara, vacanza ad Ibiza

La sua bellezza ha conquistato il cuore di milioni di fan nel nostro Paese. Wanda Nara è, senza alcun dubbio, una delle donne più desiderate dagli italiani. Sui social, ama condividere la sua vita quotidiana ma anche importanti segreti di bellezza per avere un fisico perfetto come il suo.

La modella argentina ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni di vacanze ad Ibiza insieme alla sua bellissima famiglia.

Non molte ore fa su Instagram la moglie di Mauro Icardi ha postato una sua foto mentre osserva l’orizzonte. Ma è impossibile non notare il suo bikini che lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower.

Lato B in primo piano

Non c’è nulla da fare, Wanda Nara sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci. In questi giorni si trova ad Ibiza insieme alla sua bellissima famiglia ma non smette di aggiornare il suoi follower con scatti da capogiro.

Nel suo ultimo post, la showgirl è immortalata alle spalle ma è impossibile non notare il suo outfit: indossa un micro costume a due pezzi che ha letteralmente acceso la loro fervida immaginazione dei suoi ammiratori. Il perizoma nero risalta il suo lato B.

In pochi secondi il post ha collezionato un boom di like e commenti. Lady Icardi incanta di nuovo la rete.