Il vestito che indossa si apre troppo. La showgirl argentina mostra una scollatura esagerata, tutti incantati dalla visione.

La showgirl argentina è tornata ad infiammare la rete con uno scatto in cui trapela perfettamente tutto il suo fascino: il vestito da sera nero che indossa risalta le sue forme prorompenti.

La vediamo in tutta la sua bellezza e sensualità, nel paragrafo che segue.

Carismatica, sensuale e bellissima: sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere Wanda Nara. La showgirl argentina, infatti, è una delle ‘wags’ più amate e seguite dal pubblico italiano. Oltre ad essere la moglie del noto calciatore, Mauro Icardi, è una nota influencer e opinionista.

E’ amatissima anche sui social e il suo account Instagram, vanta oltre 7 Milioni di follower sempre pronti ad apprezzare ogni singolo post. In queste ore, ha mandato in tilt la rete con uno scatto in cui si mostra in abito da sera.

SEGUE LO SCATTO IN ABITO DA SERA – DA CENSURA

FOTO => Nell’immagine, la showgirl argentina si mostra con indosso un abito nero da sera aperto fino al suo lato B da urlo.