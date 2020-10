Wanda Nara, il body cede mentre si allena e scopre tutto: lei non se ne accorge

Una dura sessione di allenamento per mantenersi in forma ma l’outfit sportivo mostra troppo: il selfie allo specchio mette k.o. i follower.

La bellissima Wanda Nara torna ad incendiare la rete con un selfie allo specchio.

In queste ore, la showgirl argentina ha condiviso su IG un nuovo post che ha, in un battibaleno, catturato l’attenzione di tutti. Il motivo è piuttosto semplice: per il suo work out ha scelto di indossare un body e dei leggings molto aderenti che mostrano più del dovuto.

Wanda Nara, l’allenamento a casa

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi fan. Dopo la passata esperienza in veste di opinionista nella scorsa edizione del Grande Fratello, è riuscita a conquistare i suoi fan anche grazie alla sua spiccata simpatia ed ironia.

Visualizza questo post su Instagram Para ser irreemplazable, una debe buscar siempre ser diferente 😉… @wandanaracosmetics Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 21 Ott 2020 alle ore 11:52 PDT

E’ seguitissima anche su Instagram dove conta un cospicuo numero di follower. Proprio sul noto social network che, ogni giorno, condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi in famiglia, ma di certo non mancano scatti da capogiro.

Nelle ultime ore, infatti, la moglie di Mauro Icardi ha condiviso una foto allo specchio scattata subito dopo l’allenamento a casa ma un dettaglio bollente non passa inosservato.

Forme in primo piano

Per mantenersi in forma, Wanda Nara si allena costantemente. In queste ore, infatti, la showgirl argentina ha pubblicato uno scatto che la ritrae con indosso una tuta sportiva che ben risalta le sue forme.

In particolare, il suo body è caratterizzato da una profonda scollatura che mette in evidenza il suo lato A esplosivo.

Come sempre, pioggia di complimenti per lei.