Wanda Nara, il bikini troppo piccolo non copre l’intima zona: la farfallina...

Il bikini viola aderente e décolleté esplosivo: l’ultimo scatto di Wanda Nara stuzzica la fantasia del popolo del web

Wanda Nara: la modella e showgirl argentina ha un grosso seguito sui social dove vanta oltre 6.6 milioni di follower. Dalla sua nuova casa parigina la moglie e agente di Mauro Icardi manda in tilt la rete con scatti e stories da capogiro.

Di recente, infatti, ha condiviso un video che la ritrae con un costume davvero aderente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Wanda Nara pazzesca su Instagram

Classe 1986, Wanda Nara è divenuta famosa nel nostro Paese da giovanissima anche per la sua storia d’amore con Maxi Lopez e successivamente con Mauri Icardi. Archiviate le sue vicende amorose, la showgirl argentina ha conquistato il pubblico italiano non solo per il suo talento ma anche per la sua straordinaria bellezza.

La moglie del noto calciatore è solita stupire i suoi fan. L’ha fatto anche qualche giorno fa con uno scatto che la ritrae con indosso un costume che mette ben in mostra le sue forme sinuose ( per vedere la foto clicca su questo link). Ad ogni modo sa perfettamente come catturare l’attenzione e sembra esserci riuscita anche con l’ultima foto social. (continua dopo il post seguente).

Il top viola stuzzica i fan

E’ di poche ore fa lo scatto che ha mandato in tilt la rete. Per quale motivo? Wanda Nara ha condiviso una nuova foto che la ritrae con indosso un top viola molto aderente che fa fatica a contenere il suo seno esplosivo.

Il filtro delle farfalline per coprire il suo lato A non basta.

Come accade sempre, il nuovo post della moglie di Mauro Icardi ha collezionato un boom di like e commenti. La showgirl argentina, infatti, è dotata di un corpo da sballo, e non solo il lato A è da applausi.