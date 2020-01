Wanda Nara, di nuovo sotto la luce dei riflettori, la bellissima moglie di Icardi sfoggia troppo su Instagram, i fans impazziti.

Wanda Nara è una delle showgirl più amate e seguite sui social.La sua bellezza infatti fa incantare milioni di uomini sui social ed infatti è seguitissima vantando milioni di fans.

Wanda Nara la scollatura esagerata su Instagram

La bellissima moglie di Icardi, manager e opinionista della nuova edizione del programma su Canale Cinque, Grande Fratello fa di nuovo parlare di se, questa volta a mettere il gossip sulla bellissima showgirl, è proprio una foto pubblicata sul suo profilo personale di Instagram.

La giovane infatti come quasi ogni giorno, posta foto e video dove si riprende con outfit e abiti davvero bellissimi, talvolta un po troppo scollati, proprio come uno di questi che ha sfoggiato nell’ultima foto postata sui social.

Wanda mostra tutto; la foto sui social sconvolge i fans

La bella showgirl di origini argentine ha fatto impazzire i suoi fans, questa volta lo ha fatto con una foto per niente sobria. La nuova opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, sui social ha sfoggiato un look davvero mozzafiato. A quanto pare infatti, la bella Wanda ha sorpreso ancora una volta i suoi numerosissimi followers, lasciandoli tutti senza parole.

La foto in questione vede la bellissima Wanda con una giacca stupenda ma che lascia poco spazio all’immaginazione. Giacca bianca molto scollata che lasciava intravedere il suo bellissimo intimo e quindi anche le sue strepitose curve.

Non sempre i suoi outfit sono apprezzati. Per alcuni, Wanda veste troppo seducente, look non adatto alle persone di ogni età. La Nara, come sempre, divide il web. Ma ciò che ciò che mette d’accordo tutti è il suo sex appeal.