Wanda Nara esce tutto fuori e non se ne accorge: il body è troppo piccolo

La bellissima moglie di Icardi, Wanda Nara, sa sempre come conquistare like e commenti sul web: le sue curve strabordano ovunque.

Molte donne vorrebbero un fisico come quello di Wanda Nara. Tutte curve pericolosissime che attirerebbero l’attenzione dei fan anche se si bendassero.

Ritorna a far discutere tutti per le sue curve rotondissime. Wanda Nara è un vulcano di sensualità. La showgirl, moglie di Icardi, ha tanto da mostrare e non vuole tenerlo per sé.

Wanda Nara, straripano le curve dal body strettissimo

Una sensualità straripante quella di Wanda Nara. La seducente ex opinionista del Grande Fratello Vip torna sui social con uno scatto che non poteva che canalizzare l’attenzione di tutti gli internauti.

Oggi, la showgirl, vive a Parigi proprio per Mauro Icardi che come sappia gioca nella squadra parigina, il Paris Saint German. Insieme ai due, ovviamente anche i cinque figli.

La Nara condivide con il web anche scene del quotidiano, di vita tra le mura domestiche. Ma per evitare di concentrare troppo l’attenzione sui suoi cuccioli, ancora minorenni, Wanda si limita a condividere tantissime foto personali. Lei, col corpo, ci lavora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



L’ultimo scatto mostra che è il seguito che ha che la rende così popolare tra le aziende che vogliono pubblicità.

Wanda seduce sui social

La Nara è nota anche per le sue passioni. I brand più lussuosi sono ovviamente pane quotidiano per lei e la sua famiglia. Tra i suoi hobbies dorati rientrano anche le auto. La sua preferita? Una Lamborghini blu.

Però ama condividere anche momenti di training: per mantenere un fisico così tonico e bello, Wanda non può fare a meno di allenarsi tante ore al giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



Ovviamente, quello che colpisce di più gli utenti è la scelta dell’outfit, piuttosto particolare per un allenamento. La tutina nera questa volta forse è qualche taglia in meno: il petto della Nara, molto abbandonate, fa fatica a stare chiuso nel body. Una visione paradisiaca per i fan.