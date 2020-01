La retina non regge, il seno esplode: Wanda Nara mostra troppo in diretta, l’incidente bollente

La retina non regge, il seno esplode: Wanda Nara mostra troppo in...

Wanda Nara bollente sui social, la bellissima moglie di Icardi senza veli sui social, la bella argentina fa impazzire i fans

La bellissima Wanda Nara è una delle donne più amate e desiderate degli ultimi tempi. La bella Wanda infatti in un modo o nell’altro fa sempre parlare di se, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stata proprio una foto super bollente sui social.

Wanda Nara opinionista al GF

Wanda è certamente tra i personaggi più discussi e chiacchierati della televisione italiana,la fidanzata ed agente del calciatore Mauro Icardi è diventata ormai un volto noto della televisione nostrana. La Nara ha partecipato infatti al programma Tiki Taka, insieme a Pierluigi Pardo, ed ora è approdata come opinionista nella nuova edizione del GF Vip.

Già dalla prima puntata, andata in onda qualche giorno fa, Wanda Nara non ha certo perso l’occasione di farsi notare sfoggiando un vestito nero lungo, ampiamente scollato, che ha fatto impallidire i suoi colleghi Pupo ed Alfonso Signorini.

Ed è proprio forze anche perla presenza di Wanda Nara,che la trasmissione ha registrato già dalla prima puntata numeri record di ascolti.

Wanda Nara si prepara alla diretta, scatto bollente su Instagram

Seguitissima e sempre attiva sui social network, Wanda Nara non perde mai occasione per regalare ai suoi fan qualche scatto durante la sua giornata.

Le foto pubblicate dalla showgirl sono sempre cliccatissime e raggiungono sempre numeri esorbitanti di likes e condivisioni.

Ed è proprio questo il caso dell’ultima foto pubblicata da Wanda Nara.

Poco prima di andare in onda per la nuova puntata del GF Vip, infatti, Wanda Nara ha voluto scattarsi un selfie in intimo,proprio nell’istante in cui un truccatore era intento a spalmarle una crema sul lato B.

La foto, come prevedibile ha raggiunto subito un numero pazzesco di likes e commenti.

Il pubblico,come di consueto accade in questi frangenti, appare diviso in due tra coloro che inviano alla showgirl commenti di illimitato apprezzamento e coloro che invece si mostrano più critici e si interrogano su una possibile gelosia di Mauro Icardi, fidanzato della Nara, alla vista di questi scatti.