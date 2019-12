Wanda Nara il body troppo sgambato, parti intime in bella vista: lo scatto incendia i social

Wanda Nara irresistibile sui social, la bellissima showgirl fa impazzire i fan, costume sgambato e lascia intravedere tutto

Torna ancora sotto la luce dei riflettori la bellissima moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara che sui social fa impazzire i fan. La moglie del bravissimo calciatore infatti, si è mostrata super sexy su Instagram facendo ribollire il sangue a tantissimi uomini.

Wanda Nara il costume troppo sgambato

Poche ore fa la bellissima Wanda Nara ha fatto impazzire i suoi followers su Instagram. La bella Wanda è sempre molto attiva sui social e spesso e volentieri regala tantissimi scatti dove si mostra sempre sexy e super sensuale. La manager di Icardi, co-conduttrice di Tiki Taka, si mostra sempre anche nel programma con abiti molto sgambati e che non passano inosservati. A dimostrarlo però sono anche le ultime foto e videos postati dalla stessa Nara.

La stessa infatti si è mostrata sui social un po diversa da quello che è solita fare. La giovane, mamma di 4 bellissimi bambini sembra essere sempre in ottima forma. Nara infatti si è mostrata sui social senza trucco e in tenuta da palestra nelle ultime stories di Instagram.

Nara sexy davanti allo specchio

La bellissima moglie di Icardi torna ancora a far parlare di se e della sua sensualità. Come sempre Wanda non si limita a semplici foto ma da spazio a tutta la sua bellezza su Instagram. A fare scalpore è stata proprio l’ultima foto postata dall’argentina dove si mostra in una tenuta super sensuale. La giovane infatti si è mostrata con un costume molto sgambato ed infatti ai fan cade proprio l’occhio in quel punto.

In realtà in questo caso, come è solita fare Wanda, non è una semplice foto, ma l’argentina si è ripresa in un piccolo video di pochi secondi dove si mostra super sexy, facendo impazzire i fans. A catturare l’attenzione però dei fans è stata l’eccessiva sgambatura che l’ascia intravedere alcuni punti del suo corpo. Insomma pare che a Wanda piace molto stuzzicare i suoi fans e accontentare la fantasia di molti uomini.