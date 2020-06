Il costume bianco diventa trasparente, Wanda Nara incanta in piscina: il corpo da urlo scatena i fan

Wanda Nara, a bordo piscina incanta i follower: lo scatto con il costume bianco accende la fantasia dei fan

L’estate è ormai alle porte e l’inizio della bella stagione lo si evince non solo dall’aumento delle temperature ma anche per alcune fotografie “bollenti” che possiamo scorgere su Instagram. Wanda Nara, anche questa volta, è riuscita ad infiammare il web con uno scatto da capogiro: la showgirl argentina è a bordo piscina ed indossa un costume che mette ben in evidenza le sue forme esplosive, fan in delirio.

Wanda Nara: provocante a bordo piscina

Una delle showgirl più amate della televisione italiana è, senza alcun dubbio, Wanda Nara. Oltre ad essere straordinariamente bella, è riuscita a conquistare una grande fetta di fan anche per il suo carattere: è una donna divertente e indossa sempre uno splendido sorriso (continua dopo il post seguente).

A dimostrare quanto la showgirl argentina abbia ampiamente superato la prova costume, uno scatto a bordo piscina nella più classica delle pose ma c’è un dettaglio che non passa inosservato.

Lo scatto in costume incanta i fan

La moglie di Mauro Icardi sa perfettamente come mandare in tilt la rete. Nelle ultime ore, infatti, Wanda Nara ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che, inevitabilmente, stuzzica la fantasia dei follower.

La foto in questione ritrae la showgirl argentina con indosso un costume intero bianco che mette ben in mostra le sue forme da urlo. Ecco il post che ha infiammato il web:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Il davanzale sballonzola fuori dalla giacca, Wanda Nara infiamma la rete con un look trasgressivo