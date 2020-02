Wanda Nara si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Oggi. L’Opinionista del Grande Fratello Vip confessa: ‘Spio Mauro Icardi con la telecamera’

In queste ultime settimane il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscere Wanda Nara in un’altra veste, quella di opinionista del Grande Fratello Vip, dove è emersa la sua vera essenza e personalità che non è affatto dispiaciuto al pubblico, che anzi l’ha rivalutata per la sua ‘imbarazzante sincerità’.

Recentemente si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Tanti i temi toccati dalla showgirl latina, poi la confessione imbarazzante. Scopriamo di più.

Wanda Nara, le telecamere di casa per spiare Mauro Icardi e i figli

Dietro un profilo social dalle sfumature piccanti e sensuali, si nasconde una mamma come tante racconta l’opinionista del Grande Fratello Vip al settimanale Oggi. Non si trucca mai, e usa le scarpe basse perchè deve continuamente rincorrere i suoi 5 figli, poi confessa:

‘Li seguo persino durante il Grande Fratello: a ogni pausa per la pubblicità, col telefonino accendo le telecamere di casa. Con cinque figli sono abituata a fare tre cose contemporaneamente e quindi riesco a buttare un occhio sul cellulare anche durante la diretta. Devo sempre sapere se va tutto bene’

poi il dettaglio ‘imbarazzante’, la shopwgirl latina rivela di aver ben 43 telecamere tra le sue case, non solo quella di Milano, ma anche a Parigi dove abita Mauro Icardi, il quale attualmente gioca nel Paris Saint-German:

‘non solo in quella di Milano. Anche a Parigi dove vive Mauro’

Wanda Nara, la verità sui ritocchini

Sempre perfetta e super sensuale sui social, in passato come oggi è stata spesso al centro della bufera per i presunti ritocchini estetici e che dunque la sua bellezza non sarebbe al 100% naturale.

In particolare l’intervistatrice chiede se è vero che abbia rifatto il seno per ‘riequilibrare l’importanza del suo lato B’. La Nara al proposito ammette:

‘È vero, dovevo un po’ bilanciare le cose. Dopo cinque gravidanze ho deciso di ritoccare il seno’

sulla dieta che segue invece risponde:

‘Noi donne latinoamericane abbiamo un corpo diverso dalle europee e io mi piaccio così. Poi, sì, amo il buon cibo e non mi faccio ossessionare dalle diete. E non sono sportiva. Mi dico sempre: “Il mese prossimo vado in palestra”, poi rinvio’

conclude Wanda.