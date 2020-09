Wanda Nara, il reggiseno si squarcia: prova a coprirsi con le mani – FOTO

La buonanotte di Wanda Nara è bollente: il gioco di trasparenze lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower

Come sempre, Wanda Nara non perde l’occasione di far parlare di sé.

Ieri sera, la showgirl argentina ha condiviso un nuovo post che ha mandato in tilt il traffico social: si mostra con indosso un reggiseno praticamente inesistente che risalta il suo florido décolleté.

Wanda Nara, la buonanotte è bollente

La showgirl argentina ha trascorso le sue vacanze tra l’Italia e la Francia, dove suo marito Mauro Icardi è impegnato con l’inizio del campionato francese. Prima di dedicarsi completamente al lavoro, Wanda Nara si sta godendo gli ultimi raggi di sole di questa lunga estate e non perde l’occasione di stupire i suoi follower con scatti da capogiro.

In questi giorni, lady Icardi ha deliziato il suo pubblico virtuale con una serie di foto che la ritraggono in piscina con micro-bikini che risaltano perfettamente il suo fisico da paura.

Ieri sera, invece, è apparso sul suo account Instagram un nuovo post che ha innalzato le temperature.

Per quale motivo? L’ex opinionista del Grande Fratello dà la buonanotte ai suoi fan ma il reggiseno bianco che indossa stuzzica la fantasia dei suoi seguaci.

Il gioco di trasparenze manda in tilt la rete

Nella serata di ieri Wanda Nara ha pensato bene di scattarsi un selfie poco prima di andare al letto. Il suo sguardo profondo fissa la camera, il suo braccio copre parzialmente il seno burroso che il reggiseno indossato non coprirebbe affatto.

E proprio lì cade lo sguardo del suo pubblico virtuale: il gioco vedo non vedo manda in visibilio il popolo del web.