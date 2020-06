Il tanga striminzito si perde tra i glutei burrosi, Wanda Nara tutta trasparente manda in tilt i social

Wanda Nara irresistibile su Instagram, il costume da bagno mette in mostra il suo lato B: l’ultimo scatto della modella argentina manda in visibilio il web

Classe 1986, Wanda Nara è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita a conquistare il pubblico italiano non solo per la sua indiscussa bellezza ma anche per il suo talento. Sul web è una vera star e i suoi seguaci non si perdono mai un suo scatto. Questa volta, ha mandato in visibilio il web mostrandosi con un look total white e a bordo piscina con un costume super striminzito.

Wanda Nara, look total white

Una delle personalità di maggior spicco del mondo della televisione italiana è, senza alcun dubbio, quella di Wanda Nara. La showgirl argentina è divenuta famosa nel nostro Paese non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per il suo talento: è un’ agente di calcio, showgirl, presentatrice televisiva e modella. Nel 2014, è convolata a nozze con il noto calciatore, Mauro Icardi.

Solare, simpatica oltre che affascinante: questi sono solo pochi degli aggettivi per descrivere la modella. Sui social è molto attiva e il suo account Instagram vanta oltre 6.5 milioni di followers che non si perdono mai un suo scatto. Non molte ore fa, ha deciso di stupire tutti con una foto in cui si mostra in una veste decisamente bollente: con indosso un body completamente bianco super aderente e con una scollatura profonda che stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori. Ma non è finita qui (continua dopo il post):

Il costume da bagno stuzzica i fan

Non c’è nulla da fare, Wanda Nara sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci.

In queste ore, ha postato un nuovo scatto in cui si mostra con a bordo piscina ma il costume che indossa risalta il suo lato B da urlo:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Troppe trasparenze nell’intimo, Wanda Nara da censura sui social: la foto sconvolge i fan