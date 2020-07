Wanda Nara, il costume non regge: il davanzale cede sul davanti. l’immagine fa il giro dei social

Wanda Nara, il costume non regge: il davanzale cede sul davanti. l’immagine...

Wanda Nara incendia la rete con il suo ultimo scatto: il bikini che indossa lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower

Ha, senza alcun dubbio, superato a pieni voti la prova costume. Wanda Nara, infatti, ha condiviso uno scatto che la ritrae con indosso un bikini che fa molto fatica a contenere le sue forme esplosive: il popolo del web è in delirio.

Wanda Nara provocante su IG

E’ un periodo particolarmente positivo per Wanda Nara. Secondo quanto riporato dal noto settimanale Gente, la shogirl argentina pare abbia intenzione di realizzare un nuova serie televisiva incentrata sulla sua carriera e sulle sue tormentate vicende familiari prodotta direttamente dalla HBO.

La moglie di Mauro Icardi è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi fan. Ora è a Parigi e stra trascorrendo questi giorni di relax in una villa lussuosa insieme alla sua bellissima famiglia. Non molte ore fa, ha postato su IG una nuova foto che ha mandato in visibilio il web. Il motivo è semplice: è davvero provocante!

La showgirl argentina in bikini

Ha brillantemente superato la prova costume. Wanda Nara, infatti, sta condividendo una serie di scatti da capogiro. L’ultima foto condivisa su IG la ritrae con indossa un bikini blu con tonalità fluo che mette ben in evidenza le sue forme da capogiro!

Come sempre, il post ha collezionato un boom di like e commenti. Inevitabile il commento del marito, incantato dal fisico della moglie. Non poteva essere altrimenti, la sua bellezza è disarmante!

PUO’ PIACERTI ANCHE:

Il costume bianco diventa trasparente, Wanda Nara incanta in piscina: il corpo da urlo scatena i fan