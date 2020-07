Wanda Nara la biancheria trasparente mostra tutto: lo scatto illegale in rete

La moglie di Mauro Icardi torna a mostrare le sue curve tonde e prosperose. Wanda Nara questa volta ha però esagerato: si vede tutto

Wanda Nara ha postato sul suo profilo Instagram un selfie molto hot. Si mostra acqua e sapone indossando un body di pizzo e una scollatura molto profonda. Il web si è scatenato sulla foto bollente della buonanotte. L’Influencer ama creare queste foto bollenti o stuzzicare il web, per provocare i suoi followers.

Wanda Nara e gli scatti su Instagram

Come detto l’influencer e moglie di Mauro Icardi Wanda Nara ama provocare e dopo il periodo dedicato alla famiglia, è tornata alla ribalta. Ha riempito il suo profilo di stories dove vediamo le figlie giocare con lei o truccarsi insieme.

In mezzo a questi scatti familiari Wanda ha deciso di postare questo ed altri scatti bollenti. Le sue ultime stories o post della buonanotte, sono state bollenti, come non faceva da tempo la showgirl. In molti son impazziti, lasciando commenti molto spinti alle foto ricche di sensualità e provocazione.

I commenti alle foto

La serie di foto bollenti pubblicata da Wanda, ha scatenato i suoi follower. Si tratta di una serie d’immagini prese dall’alto per augurare la buonanotte a chi la segue. In quest’ultimo indossa un body di pizzo che

stringe molto le forme della showgirl, soprattutto sul suo seno. Tutto questo non passa inosservato ed ha scatenato moltissimi commenti, alcuni pesanti:

“Che latteria, wow” “Non ho parole, che te**ona” “Boia, impossibile dormire ora” “Bomba, sei veramente sex*” “Mamma mia quanto sei bella” “Sei un sogno” “Troppa bellezza, sei crudele”

Altra cosa che non passa inosservata è il suo mostrarsi acqua e sapone, senza trucco. Resta molto bella, sensuale e non stupisce di certo che in moltissimi le hanno lasciato un gran numero di like e commenti che approvano lo scatto. Una foto molto particolare per augurare la buonanotte.