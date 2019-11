Wanda Nara in bagno, parti intime allo specchio: il riflesso mostra troppo,...

Wanda Nara accende i social con il suo ultimo post su Instagram. La moglie di Mauro Icardi si specchia in bagno, ma il riflesso mostra davvero troppo, lato b da urlo e il seno tondo e burroso straborda dalla scollatura

Wanda Nara, è una delle procuratrici sportive più ambite e desiderate degli ultimi anni.

Moglie del celebre ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, è molto nota sui social per i suoi scatti fuori dalle righe dove bellissima e sensuale accende le fantasie dei suoi fan mostrando le sue forme abbondanti e burrose.

Proprio poche ore fa, la Nara è stata protagonista di uno scatto bollente che ha letteralmente incendiato i social. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Wanda Nara, il seno esplode nella scollatura profonda

Una vera star su Instagram dove vanta quasi 6milioni di follower, la procuratrice sportiva di Icardi è spesso al centro del gossip per i suoi scatti bollenti.

Con il suo ultimo post, Wanda Nara ha letteralmente infiammato i social. La Moglie di Icardi si abbassa infatti sul lavandino del bagno riflettendosi con i suoi occhi profondi nello specchio.

Ma lo specchio non cattura solo il suo sguardo profondamente assorto e sensuale, ma anche il suo seno abbondante che straborda dalla scollatura (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Wanda Nara si abbassa: il lato b da urlo fa sognare i fan

Sogno erotico di molti, Wanda Nara è apparsa sui social mentre si china verso lo specchio della camera da bagno.

A fare il suo gioco anche la prospettiva dello scatto, che mostra le forme sinuose della procuratrice sportiva fasciato di un vestino super attillato che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato e il suo sedere da urlo.

La foto ha subito ottenuto migliaia di Like da parte degli utenti i quali in silenzio non hanno potuto che apprezzare la sua bellezza. Ecco il post pubblicato poche ore fa: