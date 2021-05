Wanda Nara attraverso un post su Instagram ha comunicato ai suoi follower una lieta notizia.

Scopriamo cosa è successo alla moglie di Icardi.

L’annuncio di Wanda Nara

Quest’ultima, a causa del passaggio del marito fra le fila del Paris Saint Germain si trova in Francia ed è proprio lì che la star argentina ha preso parte alla campagna di vaccinazione.

A darne l’annuncio è stata la stessa Wanda Nara attraverso un post su Instagram nel quale affermava di “essere arrivato il suo turno”. Nel post, inoltre, Wanda ha augurato anche all’Argentina di uscire presto da questa terribile situazione pandemica.

“Oggi è stato il mio turno. Desidero con tutto il cuore che tutti possano vaccinarsi il prima possibile. E che il mio paese, l’Argentina, riesca presto a superare questa terribile situazione che ci rende tutti così tristi”.

Sfortunatamente però proprio negli ultimi giorni in Francia sarebbe stata scoperta una nuova variante del terribile virus definita Bordeaux come la città in cui è stata riscontrata. Insomma nonostante siano da poco riaperti bar e ristoranti la normalità in Francia sembra ancora lontana.

Il prossimo anno Icardi dovrebbe lasciare la squadra di Parigi

Infine, sembra comunque incerto il futuro della coppia in Francia. Quest’anno, infatti, Mauro Icardi è stato utilizzato con il contagocce dal suo allenatore e quindi una sua partenza sembra molto probabile.

Come detto da Wanda Nara, la quale fa anche da agente al giocatore, un ritorno in Italia sembra molto probabile.

Una stagione turbolenta quella vissuta da tutto il Paris Saint Germain dato che, oltre all’eliminazione in Champions League, alla squadra è sfuggito anche il campionato dopo anni di dominio incontrastato.

