L’annuncio inaspettato, Wanda Nara stupisce tutti: la decisione dopo due presenze al Grande Fratello Vip

La nuova opinionista del Grande Fratello Vip Wanda Nara stupisce tutti gli utenti con un annuncio sui social. Ecco cosa ha rivelato dopo le due presenza al GF VIP

Wanda Nara sta riscuotendo un enorme successo nelle vesti di opinionista al Grande Fratello, accanto ad Enzo Ghinazzi, in arte Pupo e il conduttore Alfonso Signorini.

Recentemente è stata al centro del gossip per il bollente backstage prima dell’appuntamento dell’ 8 Gennaio in cui è stata inaugurata l’edizione 2019 del GF Vip, che la vedeva completamente nuda in doccia.

Poche ore fa invece la procuratrice sportiva di Icardi ha stupito tutti i suoi fan con un annuncio inaspettato sui social, scopriamo di più.

Wanda Nara, le parole inaspettate sui social lasciano i fan senza parole

Come è noto la moglie dell’ex attaccante dell’Inter prima della sua apparizione al Gf in qualità di opinionista, era volto iconico del programma sportivo della Domenica Sera, Tiki Taka.

E molti fan si sono chiesti chiaramente quando l’avrebbero rivista nell’arco del programma di Pierluigi Pardo.

Molti i commenti sui social e i messaggi dei fan a cui ha voluto rispondere con un commento al di sotto di uno dei suoi post. Ecco quando la rivedremo a Tiki Taka:

Wanda Nara ‘lascia’ Tiki Taka

Come si evince dal commento dunque, rivedremo la nostra bellissima e prorompente opinionista del Grande Fratello Vip, prossimamente a Tiki Taka non appena avrà terminato la sua esperienza con Alfonso Signorini.

Dunque il suo ‘lasciare il programma’ è solo temporaneo. Ciò nonostante i fan si sono mostrati un pò ‘amareggiati’ nel dover attendere la fine del Reality, il quale tornerà con il suo terzo appuntamento il 15 Gennaio.

Se vi siete persi le prime due puntate non vi basterà che sintonizzarvi su Mediaset Play dove potrete divertirvi a riguardarlo in streaming.