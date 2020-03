Wanda Nara esagerata su Instagram, la profonda scollatura stuzzica la fantasia dei fan: il web si infiamma.

Da quando è l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, la showgirl argentina è riuscita a mostrare un altro suo lato del carattere. Oltre ad essere estremamente bella, Wanda Nara è ironica e super simpatica. La moglie di Icardi è molto attiva sui social dove spesso pubblica scatti da capogiro come è successo poche ore fa. Indossa un bellissimo abito caratterizzato da una profonda scollatura che stuzzica la fantasia dei fan.

Wanda Nara pazzesca su Instagram

Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 6,3 milioni di followers che non si perdono mai una sua foto. Sui social, inoltre, spopolano i meme che riprendono le miglior frasi ed espressioni esilaranti della moglie di Icardi magari dette in studio in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip. Come sempre, Wanda Nara sa come attirare l’attenzione dei suoi ammiratori come quando ha condiviso un nuovo post in cui si mostrava senza reggiseno.

Non molte ore fa, la showgirl argentina ha condiviso un nuovo post da capogiro: l’abito che indossa lascia ben poco spazio all’immaginazione, fan in delirio.

La scollatura profonda ipnotizza

La sua bellezza e la sua sensualità trapelano dai numerosi scatti condivisi sui social. La moglie dell’ex attaccante dell’Inter è solita pubblicare scatti che infiammano letteralmente il web, come è successo con uno dei suoi ultimi post.

L’opinionista del reality show di Canale 5 ha incantato tutti con un abito bianco. Ma c’è un dettaglio decisamente piccante che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci. Il vestito è caratterizzato da una profonda scollatura che lascia intravedere le sue curve mozzafiato. Ecco il post che ipnotizza i fan:

Non sarà di certo l’ultima volta che l’amatissima moglie di Icardi fa parlare di sé per le curve burrose enfatizzate da vestitino molto audaci, ma sicuramente questo abitino bianco luccicoso non poteva passare inosservato. La rete non ignora ciò che splende.