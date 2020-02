L’abito si apre e sbrodola tutto fuori. Wanda Nara senza freni

Wanda Nara seduce i suoi fan con la scollatura da capogiro, il vestito si apre davanti e manda in delirio il web

Una vera e propria rivelazione Wanda Nara, che sembra essere perfetta nel ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl argentina è amatissima sui social e i suoi fan non si perdono mai uno suo scatto. Non molte ore, la moglie di Mauro Icardi ha condiviso sui social uno scatto che ha lasciato tutti senza parole: la scollatura è profonda e lascia ben poco all’immaginazione, fan in visibilio.

Wanda Nara, seducente sui social

Nella serata di ieri è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini accompagnato da Pupo e dalla esplosiva Wanda Nara. La showgirl argentina è molto attiva sui social e spesso regala scatti che fanno girare la testa. I suoi outfit sensuali non fanno altro che risaltare le sue curve sinuose e sul web è amatissima.

Non molte ore fa, la moglie di Mauro Icardi ha condiviso una nuova foto che la ritrae in una veste decisamente bollente: indossa un lungo abito che mette in evidenza il suo seno, la foto incanta il web.

La showgirl in bianco incanta tutti

Come appena accennato, Wanda Nara ha pubblicato un nuovo post su Instagram che ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo?

Nello scatto in questione, la showgirl argentina indossa un lungo abito bianco ma quel che ha catturato l’attenzione è la profonda scollatura che mette ben in evidenza il suo seno prosperoso. Ecco lo scatto che ha infiammato il web:

Come sempre un boom di like e commenti e non poteva essere altrimenti. D’altronde sa come lasciare tutti senza parole!