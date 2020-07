Wanda Nara, il costume non copre nulla ‘Fuoriesce tutto’: la piscina si fa rovente

Wanda Nara, bagno in piscina a bordo del fenicottero rosa: il suo lato B è protagonista su Instagram

Nonostante cinque figli, Wanda Nara vanta una forma fisica più che perfetta. I suoi ‘segreti di bellezza‘ sono un’alimentazione sana e corretta, un costante allenamento sportivo ed infine continua cura del suo corpo.

Di recente, la showgirl argentina ha mandato in tilt la rete con uno scatto in piscina: è a pancia in giù su un materassino a forma di fenicottero ma suo lato B in primo piano scatena la fantasia dei follower.

Wanda Nara, bagno in piscina

Sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi follower. Wanda Nara sta trascorrendo qualche giorno di relax nella sua casa a Milano, insieme alla sua bellissima famiglia. La showgirl argentina ama condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Non a caso in questi giorni ha pubblicato un nuovo post rovente in cui si mostra con un micro top che mette ben in evidenza le sue forme esplosive.

In questi giorni, le temperature nel nostro Paese sono da bollino rosso e, per questo motivo, lady Icardi ha pensato bene di affrontare il caldo torrido che si respira in città con un bel bagno in piscina. L’attenzione dei follower è stata immediatamente catturata dal suo bikini e dalla sua posa super sensuale.

La showgirl argentina a bordo del fenicottero rosa

Lo scatto in questione ritrae lady Icardi a bordo di un materassino a forma di fenicottero a pancia in giù. Inutile dire che il suo lato B è protagonista assoluto. Il post ha fatto il pieno di like e commenti: