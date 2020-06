Wanda, la storia del cane col tumore che abbandonata due volte

Wanda è un cane ammalato di tumore che è stato abbandonato due volte a causa della sua malattia. Una cagnolina dolcissima ma molto sfortunata.

Wanda è un cane affetto da tumore dalla triste storia. Lei è una trovatella molto dolce che ha subito due abbandoni nella sua vita, il secondo proprio a causa della sua malattia. Dopo il suo recupero, era stata adottata e riportata indietro non appena scoperta la sua patologia.

Restituita come un pacco postale

Wanda è stata restituita al canile di Muratella a Roma, perché le è stata diagnosticata una patologia oncologica. La famiglia ha deciso di non assistere la cagnolina nel suo percorso terapeutico, non per motivi economici, ma per sobbarcarsi il peso. L’ENPA ha fatto un post su facebook sulla storia di questa cagnolina, dove scrive:

“Chiesta in affido e riportata al Canile di Muratella dopo qualche giorno, come se fosse un oggetto. Wanda ha un tumore. Per lei cerchiamo una mamma che le dia l’amore che merita. Enpa Roma è disposta a seguire Wanda per le cure di cui potrebbe aver bisogno. Merita un’opportunità di vita…Pensate quanto possa essere stata felice di assaporare la prospettiva di una nuova vita in casa, accudita da una famiglia e poi ritrovarsi dentro un box con una banale scusa, terribile, che lacera la fiducia di questa creatura…”

L’associazione gruppo Baubau.eu non si fermata al post dell’ENPA. Ha lanciato un appello, dal titolo “Chi vuole adottare Wanda?” raccontando la sua storia senza nascondere il suo tumore alla bocca. Wanda è stata abbandonata in canile il 10 dicembre del 2019 e adottata quasi subito. Ma il 17 di maggio è stata nuovamente abbandonata proprio a causa della sua patologia. Si cerca una famiglia disposta a darle una vita felice per quel poco di tempo che le resta. L’appello si conclude con la frase

“Occorre per Wanda una vera adozione del cuore. Rientrata al sanitario il 17/05/20 matricola 2681/19.”

L’associazione aggiunge dicendo che il cane è ovviamente proprietà del sindaco di Roma, ma a tutt’oggi la Raggi non ha lasciato commenti sulla pagina o sul sito ufficiale dell’iniziativa. Sono infine stati lasciati molti contatti, per permettere di concludere un’adozione davvero dal cuore.