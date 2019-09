Walter Nudo trova l’amore e abbandona la castità per la nuova fidanzata – FOTO

Le foto che mostrano Walter nudo finalmente in dolce compagnia con la nuova fidanzata dopo il grande spavento della malattia

Walter Nudo torna finalmente a sorridere con il suo nuovo amore. Vediamo chi è la donna che gli ha fatto battere il cuore

Walter Nudo rinuncia alla castità per lei

L’attore italocanadese è apprezzatissimo dal pubblico che l’ha nominato vincitore di ben due reality L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

Il suo essere schivo e serio è proprio quello che ha ammaliato tantissimi fan colpiti della sua grande personalità.

In entrambi i reality Nudo ha parlato di sé e della sua vita sempre in modo discreto e con grande attenzione agli affetti familiari.

Dato il suo fisico statuario dovuto oltre che la carriera televisiva anche al periodo in cui lavorava come spogliarellista in America il pubblico femminile ama molto Walter.

Nessuno avrebbe mai pensato che rivelasse nella casa del Grande Fratello di essere casto da più di un anno e di non avere interesse per i rapporti fisici.

Le sue donne del passato, la madre dei suoi figli Tatiana e la moglie Celine erano ancora dentro il suo cuore ma ha dichiarato di non voler storie con altre donne a meno che non l’avessero colpito profondamente dal punto di vista emotivo.

Questo è il motivo per il quale rifiutò anche l’approccio della bellissima Francesca Cipriani che dopo l’uscita al Grande Fratello gli fece una corte serrata.

Ora pare che la maledizione della castità sia terminata: il settimanale Chi ha svelato l’identità del nuovo amore di Walter nudo.

Si tratterebbe di Roberta Nigro conosciuta a giugno e con lei Walter si sarebbe finalmente sciolto dopo tanto tempo.

Sulle pagine di Chi i due appaiono felici mentre fanno jogging vicino alla loro abitazione di Milano e si stringono in un caloroso abbraccio con tanto di bacio appassionato.

Walter, la malattia e la spiritualità

Dai tempi di Colpo di Fulmine Walter Nudo è un volto molto noto è apprezzato della tv italiana, lo si è visto nella serie Carabinieri sempre insieme ad Alessia Marcuzzi, come postino a C’è Posta per Te

la sua partecipazione ad Incantesimo è rimasta nel cuore degli spettatori che lo apprezzano sia per le sue capacità di attore che per la sua bellezza e umiltà.

L’attore è una persona sportiva, tanto che anche con la nuova fidanzata Roberta ama andare in palestra e tenersi allenato.

Ecco perché da una persona così dinamica e vitale come lui nessuno si aspettava quello che è successo solo qualche mese fa.

Mentre si trovava in California si è sentito improvvisamente male ed è stato ricoverato d’urgenza : aveva avuto due ischemie al cervello derivanti da un problema al cuore.

Il ritorno in Italia e l’operazione d’urgenza hanno cambiato profondamente la sua visione della vita tanto che solo poco prima dell’estate nello studio di Live-Non è la D’Urso aveva annunciato che avrebbe lasciato per sempre il mondo dello spettacolo proprio per dedicarsi a se stesso e alla propria salute

”

l’attore una persona molto spirituale anche durante il Grande Fratello ha incantato sia i suoi compagni d’avventura che il pubblico con le sue lezioni sulla meditazione e sul modo di vedere la vita.

tutto questo l’ho aiutato sicuramente a vivere questo periodo triste della sua vita nella maniera più positiva possibile e a ottenere una lezione da quello che ha subito

“Ho partecipato al GFVIp per dimostrare che si può fare spettacolo con valori importanti come la fratellanza e la pace”

E sull’amore Walter dichiara:

“Bisogna prepararsi sapendo che quando cambia la stagione (dell’amore)ci può essere un problema e non farsi trovare scoperti”

Di sicuro non è una coincidenza che dopo un periodo così triste Walter abbia avuto la fortuna di ritrovare l’amore sicuramente questo sarà una spinta a concentrarsi sulle belle cose che accanto.