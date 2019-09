View this post on Instagram

Grazie Franco !!!! Franco Columbu uno dei miei idoli insieme ad Arnold , pilastri del mondo del body building e’ volato in cielo! Era diventato uno straordinario fisioterapista , oltre ad essere stato un Mr Olympia 🙏. Mi curo’ la spalla sinistra oltre ad avermi dato consigli preziosi su come raddrizzare il mio corpo sbilenco! Il suo umorismo precedeva la sua fama🙏. Con @schwarzenegger una delle più belle amicizie mai viste piena di gratitudine e riconoscenza! Puoi essere ricco e famoso ma gli esseri umani sono tutti uguali, si ride per le stesse cose e si piange per le stesse cose! il mio affetto e amore alla sua famiglia e alle persone che lo amavano🙏 Franco you will always be an inspiration. thank you 🙏🙏❤️ #gratitude #francocolumbu p